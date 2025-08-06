Трамп та Зеленський розпочали телефонну розмову - ЗМІ
Київ • УНН
Президенти США та України, Дональд Трамп і Володимир Зеленський, розпочали телефонну розмову.
Президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський розпочали розмову. Про це повідомляє журналіст Axios з посиланням на джерело, передає УНН.
Трамп зараз розмовляє телефоном із Зеленським
Додамо
Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп сьогодні проведе другу телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським цього тижня. Розмова відбудеться на тлі зустрічі посланця Білого дому Стіва Віткоффа з російським диктатором володимиром путіним у кремлі.
Нагадаємо
Три тижні тому Трамп заявив, що дає путіну 50-денний термін для узгодження припинення вогню з Україною.
Ультиматум з'явився після того, як Трамп переконався, що російський диктатор не веде переговори добросовісно. Минулого тижня Трамп скоротив термін з тієї ж причини.