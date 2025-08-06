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Трамп и Зеленский начали телефонный разговор - СМИ

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Президенты США и Украины, Дональд Трамп и Владимир Зеленский, начали телефонный разговор.

Трамп и Зеленский начали телефонный разговор - СМИ

Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский начали разговор. Об этом сообщает журналист Axios со ссылкой на источник, передает УНН.

Трамп сейчас разговаривает по телефону с Зеленским 

- написал корреспондент Барак Равид со ссылкой на источник.

Добавим

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп сегодня проведет второй телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским на этой неделе. Разговор состоится на фоне встречи посланника Белого дома Стива Виткоффа с российским диктатором владимиром путиным в кремле.

Напомним

Три недели назад Трамп заявил, что дает Путину 50-дневный срок для согласования прекращения огня с Украиной.

Ультиматум появился после того, как Трамп убедился, что российский диктатор не ведет переговоры добросовестно. На прошлой неделе Трамп сократил срок по той же причине.

Антонина Туманова

политика
Дональд Трамп
Владимир Зеленский