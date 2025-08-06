Трамп и Зеленский начали телефонный разговор - СМИ
Киев • УНН
Президенты США и Украины, Дональд Трамп и Владимир Зеленский, начали телефонный разговор.
Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский начали разговор. Об этом сообщает журналист Axios со ссылкой на источник, передает УНН.
Трамп сейчас разговаривает по телефону с Зеленским
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Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп сегодня проведет второй телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским на этой неделе. Разговор состоится на фоне встречи посланника Белого дома Стива Виткоффа с российским диктатором владимиром путиным в кремле.
Напомним
Три недели назад Трамп заявил, что дает Путину 50-дневный срок для согласования прекращения огня с Украиной.
Ультиматум появился после того, как Трамп убедился, что российский диктатор не ведет переговоры добросовестно. На прошлой неделе Трамп сократил срок по той же причине.