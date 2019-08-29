Трамп розглядає можливість припинення військової допомоги Україні - ЗМІ

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент Дональд Трамп серйозно розглядає план блокування 250 мільйонів доларів США у вигляді військової допомоги Україні, що ще більше зміцнить його позицію по відношенню до президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на матеріал телеканалу CNN.