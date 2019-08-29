Трамп розглядає можливість припинення військової допомоги Україні - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент Дональд Трамп серйозно розглядає план блокування 250 мільйонів доларів США у вигляді військової допомоги Україні, що ще більше зміцнить його позицію по відношенню до президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на матеріал телеканалу CNN.
Таке рішення, про яке вперше повідомила Politico, швидше за все, викличе міжпартійний протест з боку членів Конгресу, які вважають, що допомога США необхідна для протидії російському військовому втручанню в регіоні.
Численні джерела, знайомі з цією темою, повідомляють CNN, що президент висунув ідею призупинити програму фінансування на декілька тижнів. Нещодавно Білий дім повідомив відповідні відомства і комітети Конгресу про свій намір заблокувати допомогу Україні, повідомило одне джерело.
Проте, це джерело повідомило, що залишаються питання про те, що Трамп в кінцевому підсумку зробить, і офіційні особи США чекають, яка його позиція після очікуваної наступного тижня зустрічі з українським президентом.
Цей намір був підтриманий виконуючим обов’язки начальника штабу Трампа Міком Малвені, але, за словами іншого джерела, проти нього виступили певні люди в Держдепартаменті і Раді національної безпеки.
“Було приємно зустрітися в Києві з моїми українськими колегами з національної безпеки і оборони. Дискусії чітко показують, що ми поділяємо загальну прихильність забезпеченню безпеки і суверенітету України та недопущення її економічної експлуатації Китаєм”, — написав Болтон в Twitter в середу.
CNN звернулася за коментарями до Білого дому, Управління з питань управління та бюджету і Рада національної безпеки.
Публічна прихильність Трампа до Путіна і Росії налякало союзників і законодавців США. Це питання тільки посилилося недавніми коментарями Трампа на саміті G7, в яких він, здається, применшив значення військового вторгнення Росії в Україну і запропонував відновити Росію у групі провідних світових економік.
Один з сенаторів повідомив, що реакція Конгресу на таке рішення Трампа буде “запеклою”.
Нагадуємо, Трамп сумнівається у необхідності виділяти кошти на військову допомогу Україні.