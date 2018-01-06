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Трамп просить у Конгресу 18 млрд доларів США для фінансування стіни на кордоні з Мексикою

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа запросила у Конгресу 18 млрд доларів США на фінансування початкового етапу спорудження стіни на кордоні з Мексикою, який завершиться до 2027 року. Про це повідомиляє УНН з посиланням на газету The Washington Post, у розпорядженні якої опинився відповідний документ.

Трамп просить у Конгресу 18 млрд доларів США для фінансування стіни на кордоні з Мексикою

У документі зазначено, що дані кошти, зокрема, підуть на зведення 508,6 км додаткових огорож, а також зміцнення ще 655 км вже існуючих. У разі успіху до 2027 року буде побудована більша половина захисної споруди.

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Ця пропозиція надійшла на тлі консультацій у Конгресі з бюджету на 2018 фінансовий рік, який у США почався ще 1 жовтня минулого року. Трамп 22 грудня підписав черговий проект резолюції про тимчасове фінансування федерального уряду до 19 січня. Якщо законодавці не встигнуть домовитися до цього терміну, то у федеральних відомств і служб просто не залишиться коштів для функціонування.

Запит американського лідера викликав критику з боку демократів. “Президент Трамп сказав, що йому може знадобитися припинення роботи уряду, щоб отримати гроші на свою стіну. З подібним запитом він, здається, рухається саме в такому напрямку”, — зазначив сенатор Дік Дурбін.

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Як раніше повідомляло УНН, Палата представників США у четвер 27 липня схвалила пропозицію про збільшення видатків на національну безпеку, що включає 1,6 млрд доларів на початок будівництва стіни на кордоні з Мексикою, запланованої президентом США Дональдом Трампом

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