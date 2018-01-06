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Трамп просит у Конгресса 18 млрд долларов США для финансирования стены на границе с Мексикой

Киев • УНН

 • 9163 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа запросила у Конгресса 18 млрд долларов США на финансирование начального этапа строительства стены на границе с Мексикой, который завершится к 2027 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Washington Post, в распоряжении которой оказался соответствующий документ.

Трамп просит у Конгресса 18 млрд долларов США для финансирования стены на границе с Мексикой

В документе указано, что данные средства, в частности, пойдут на строительство 508,6 км дополнительных ограждений, а также на укрепление еще 655 км уже существующих. В случае успеха к 2027 году будет построена большая часть защитного сооружения.

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Это предложение поступило на фоне консультаций в Конгрессе из бюджета на 2018 финансовый год, который в США начался еще 1 октября прошлого года. Трамп 22 декабря подписал очередной проект резолюции о временном финансировании федерального правительства до 19 января. Если законодатели не успеют договориться к этому сроку, то у федеральных ведомств и служб просто не останется средств для функционирования.

Запрос американского лидера вызвал волну критики со стороны демократов. “Президент Трамп сказал, что ему может потребоваться прекращение работы правительства, чтобы получить деньги на свою стену. С подобным запросом он, кажется, движется именно в таком направлении”, - отметил сенатор Дик Дурбин.

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Как ранее сообщало УНН, Палата представителей США в четверг, 27 июля одобрил предложение об увеличении расходов на национальную безопасность, включающая 1,6 млрд долларов на начало строительства стены на границе с Мексикой, запланированной президентом США Дональдом Трампом

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