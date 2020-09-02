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Трамп про протести в Кеноші: це внутрішній тероризм

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп перебуваючи з візитом в місті Кеноша (штат Вісконсин), де нещодавно поліція сім разів стріляла в темношкірого американця Джейкоба Блейка, назвав заворушення в місті “внутрішнім тероризм”, повідомляє УНН із посиланням на AP.

Трамп про протести в Кеноші: це внутрішній тероризм

Президент США відвідав центр міста, де понад 30 закладів різних підприємств були пошкоджені або знищені під час нічних протестів.

“Це вже не мирний протест, це вже справжній внутрішній тероризм”, — заявив Трамп.

Він знову засудив демократів, які знаходяться на керівних посадах, зокрема, керівників штату Вісконсин, за те, що вони не прийняли його пропозицію щодо допомоги. Трамп, зокрема, відкинув твердження про наявність структурного расизму в країні та в поліції.

Протести в Кеноші спалахнули після того, як 23 серпня поліція сім разів поцілила в темношкірого американця Джейкоба Блейка під час арешту. Родина Блейка каже, що зараз нижня частина його тіла паралізована.

Раніше Трамп запропонував владі міста Портленд в штаті Орегон, де не вщухають протести проти расизму і поліцейського насильства після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда в травні в Міннеаполісі, ввести Національну гвардію для наведення порядку, пообіцявши вирішити проблему міста “протягом години”. “Коли будете готові, дайте нам знати, ми вирішимо проблему злочинності”, — сказав Трамп.

Раніше американський лідер назвав силу єдиним способом припинити безлади в американських містах, якими керують представники Демократичної партії. Тоді ж він розкритикував мера-демократа Портленда Теда Вілера за бездіяльність, назвавши його “божевільним” і “ліворадикальним”.

У свою чергу, головний суперник Трампа на виборах в листопаді, кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден, звинуватив його в заохоченні насильства в американському суспільстві.

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