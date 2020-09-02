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Трамп про протесты в Кеноше: это внутренний терроризм

Киев • УНН

 • 15333 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп находясь с визитом в городе Кеноша (штат Висконсин), где недавно полиция семь раз стреляла в темнокожего американца Джейкоба Блейка, назвал беспорядки в городе “внутренним терроризм”, сообщает УНН со ссылкой на AP.

Трамп про протесты в Кеноше: это внутренний терроризм

Президент США посетил центр города, где более 30 заведений различных предприятий были повреждены или уничтожены во время ночных протестов.

“Это уже не мирный протест, это уже настоящий внутренний терроризм”, — заявил Трамп.

Он снова осудил демократов, которые находятся на руководящих должностях, в частности, руководителей штата Висконсин, за то, что они не приняли его предложение о помощи. Трамп, в частности, отверг утверждение о наличии структурного расизма в стране и в полиции.

Протесты в Кеноше вспыхнули после того, как 23 августа полиция семь раз стреляла в темнокожего американца Джейкоба Блейка во время ареста. Семья Блейка говорит, что сейчас нижняя часть его тела парализована.

Ранее Трамп предложил властям города Портленд в штате Орегон, где не утихают протесты против расизма и полицейского насилия после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в мае в Миннеаполисе, ввести Национальную гвардию для наведения порядка, пообещав решить проблему города “в течение часа”. “Когда будете готовы, дайте нам знать, мы решим проблему преступности”, — сказал Трамп.

Ранее американский лидер назвал силу единственным способом прекратить беспорядки в американских городах, которыми руководят представители Демократической партии. Тогда же он раскритиковал мэра-демократа Портленда Теда Вилера за бездействие, назвав его “сумасшедшим” и “леворадикальным”.

В свою очередь, главный соперник Трампа на выборах в ноябре, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, обвинил его в поощрении насилия в американском обществе.

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