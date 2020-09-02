Трамп про протесты в Кеноше: это внутренний терроризм

Ранее Трамп предложил властям города Портленд в штате Орегон, где не утихают протесты против расизма и полицейского насилия после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в мае в Миннеаполисе, ввести Национальную гвардию для наведения порядка, пообещав решить проблему города “в течение часа”. “Когда будете готовы, дайте нам знать, мы решим проблему преступности”, — сказал Трамп.
Ранее американский лидер назвал силу единственным способом прекратить беспорядки в американских городах, которыми руководят представители Демократической партии. Тогда же он раскритиковал мэра-демократа Портленда Теда Вилера за бездействие, назвав его “сумасшедшим” и “леворадикальным”.
В свою очередь, главный соперник Трампа на выборах в ноябре, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, обвинил его в поощрении насилия в американском обществе.