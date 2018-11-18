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Трамп привітав республіканця з перемогою на виборах у Флориді

Трамп привітав республіканця з перемогою на виборах у Флориді

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп в твіттері привітав республіканця Ріка Скотта з перемогою на виборах до Сенату від штату Флорида. Про це інформує УНН із посиланням на мікроблог американського лідера у Twitter.

“Він був чудовим губернатором і буде ще більш прекрасним сенатором”, — написав Трамп.

За його словами, Скотт “жодного разу не здригнувся” в ході виборів до Конгресу США.

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Як раніше інформував УНН, представник Республіканської партії Рік Скотт переміг на виборах у Сенат Конгресу США від штату Флорида. За даними телеканалу, губернатор штату Скотт обходить демократа Білла Нельсона приблизно на 10 тисяч голосів або близько 0,14%. Ручний перерахунок проводять, коли розрив між кандидатами менше 0,25%. Операцію необхідно було завершити у полудень неділі за місцевим часом.

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