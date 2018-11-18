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Республіканець Рік Скотт переміг на виборах у Сенат Конгресу від Флориди

Республіканець Рік Скотт переміг на виборах у Сенат Конгресу від Флориди

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Представник Республіканської партії Рік Скотт переміг на виборах у Сенат Конгресу США від штату Флорида. Про це повідомив телеканал CBS із посиланням на результати ручного перерахунку голосів, інформує УНН.

Раніше апарат секретаря Флориди розпорядився провести ручний перерахунок голосів на виборах сенатора від цього штату в зв’язку з наявністю надто невеликого розриву між кандидатами.

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За даними телеканалу, губернатор штату Скотт обходить демократа Білла Нельсона приблизно на 10 тисяч голосів або близько 0,14%. Ручний перерахунок проводять, коли розрив між кандидатами менше 0,25%. Операцію необхідно було завершити у полудень неділі за місцевим часом.

Як раніше інформував УНН, влада Флориди 10 листопада розпорядилися провести автоматичний перерахунок голосів, поданих на виборах сенатора і губернатора. Передвиборчі кампанії Нельсона і Скотта називали найдорожчою гонкою в історії напередодні виборів у Сенат, причому кампанія Скотта, за останніми даними, виявилася в чотири рази дорожче кампанії його суперника. Під час своїх передвиборчих виступів Скотт називав Нельсона соціалістом і кар’єрним політиком.

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