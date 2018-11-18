Республиканец Рик Скотт победил на выборах в Сенат Конгресса от Флориды

Ранее аппарат секретаря Флориды распорядился провести ручной пересчет голосов на выборах сенатора от этого штата в связи с наличием слишком небольшого разрыва между кандидатами.

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По данным телеканала, губернатор штата Скотт обходит демократа Билла Нельсона примерно на 10 тысяч голосов или около 0,14%. Ручной пересчет проводят, когда разрыв между кандидатами меньше 0,25%. Операцию необходимо было завершить в полдень воскресенья по местному времени.

Как ранее информировал УНН, власти Флориды 10 ноября распорядились провести автоматический пересчет голосов, поданных на выборах сенатора и губернатора. Предвыборные кампании Нельсона и Скотта называли дорогой гонкой в ​​истории накануне выборов в Сенат, причем кампания Скотта, по последним данным, оказалась в четыре раза дороже кампании его соперника. Во время своих предвыборных выступлений Скотт называл Нельсона социалистом и карьерным политиком.