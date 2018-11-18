Республиканец Рик Скотт победил на выборах в Сенат Конгресса от Флориды
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Представитель Республиканской партии Рик Скотт победил на выборах в Сенат Конгресса США от штата Флорида. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на результаты ручного пересчета голосов, передает УНН.
Ранее аппарат секретаря Флориды распорядился провести ручной пересчет голосов на выборах сенатора от этого штата в связи с наличием слишком небольшого разрыва между кандидатами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Защитник Москвы" проиграл выборы в Палату представителей США
По данным телеканала, губернатор штата Скотт обходит демократа Билла Нельсона примерно на 10 тысяч голосов или около 0,14%. Ручной пересчет проводят, когда разрыв между кандидатами меньше 0,25%. Операцию необходимо было завершить в полдень воскресенья по местному времени.
Как ранее информировал УНН, власти Флориды 10 ноября распорядились провести автоматический пересчет голосов, поданных на выборах сенатора и губернатора. Предвыборные кампании Нельсона и Скотта называли дорогой гонкой в истории накануне выборов в Сенат, причем кампания Скотта, по последним данным, оказалась в четыре раза дороже кампании его соперника. Во время своих предвыборных выступлений Скотт называл Нельсона социалистом и карьерным политиком.