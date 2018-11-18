Трамп поздравил республиканца с победой на выборах во Флориде

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106030 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112310 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 149557 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144263 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136356 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128165 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170989 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118084 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141645 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Трамп поздравил республиканца с победой на выборах во Флориде

Трамп поздравил республиканца с победой на выборах во Флориде

Киев  •  УНН

 • 7144 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп в Twitter поздравил республиканца Рика Скотта с победой на выборах в Сенат от штата Флорида. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог американского лидера в Twitter.

“Он был замечательным губернатором и будет еще более прекрасным сенатором”, — написал Трамп.

По его словам, Скотт “ни разу не дрогнул” в ходе выборов в Конгресс США.

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Как ранее информировал УНН, представитель Республиканской партии Рик Скотт победил на выборах в Сенат Конгресса США от штата Флорида. По данным телеканала, губернатор штата Скотт обходит демократа Билла Нельсона примерно на 10 тысяч голосов или около 0,14%. Ручной пересчет проводят, когда разрыв между кандидатами меньше 0,25%. Операцию необходимо было завершить в полдень воскресенья по местному времени.

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