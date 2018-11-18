Трамп поздравил республиканца с победой на выборах во Флориде
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп в Twitter поздравил республиканца Рика Скотта с победой на выборах в Сенат от штата Флорида. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог американского лидера в Twitter.
“Он был замечательным губернатором и будет еще более прекрасным сенатором”, — написал Трамп.
По его словам, Скотт “ни разу не дрогнул” в ходе выборов в Конгресс США.
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Как ранее информировал УНН, представитель Республиканской партии Рик Скотт победил на выборах в Сенат Конгресса США от штата Флорида. По данным телеканала, губернатор штата Скотт обходит демократа Билла Нельсона примерно на 10 тысяч голосов или около 0,14%. Ручной пересчет проводят, когда разрыв между кандидатами меньше 0,25%. Операцию необходимо было завершить в полдень воскресенья по местному времени.