Трамп поїде в Давос
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп підтвердив свою участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс під час брифінгу, передає УНН з посиланням на прес-службу Білого дому.
"Як відомо, з 22 по 25 січня в Давосі, Швейцарія, відбудеться Всесвітній економічний форум. Президент візьме участь, як і в минулому році. Міністр фінансів США Стівен Мнучин очолить делегацію", - заявила вона.
Як повідомляв УНН, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард відмовилася від участі в інвестиційній конференції в Саудівській Аравії на тлі інформації про можливу участь саудівських властей у вбивстві опозиційного журналіста Джемаля Хашкаджі.
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