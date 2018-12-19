Трамп поедет в Давос

"Как известно, с 22 по 25 января в Давосе, Швейцария, состоится Всемирный экономический форум. Президент примет участие, как и в прошлом году. Министр финансов США Стивен Мнучин возглавит делегацию", - заявила она.



Как сообщал УНН, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард отказалась от участия в инвестиционной конференции в Саудовской Аравии на фоне информации о возможном участии саудовских властей в убийстве оппозиционного журналиста Джемаля Хашкаджи.



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