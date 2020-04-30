Трамп планує відновити поїздки по країні, які були припинені через епідемію

За словами Трампа, він вже на наступному тижні збирається відвідати Арізону і Огайо і сподівається на відновлення великих зустрічей.

"Я не можу уявити зустріч, на якій люди сидять через шість стільців один від одного. Я сподіваюся на старі добрі заходи з 25 тисячами учасників", - заявив Трамп.

Нагадаємо, Трамп анонсував зняття частини карантинних обмежень у низці штатів.