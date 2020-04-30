Трамп планирует возобновить поездки по стране, приостановленные из-за эпидемии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении в скором времени возобновить поездки по стране, приостановленные из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
По словам Трампа, он уже на следующей неделе собирается посетить Аризону и Огайо и надеется на возобновление крупных встреч.
"Я не могу представить встречу, на которой люди сидят через шесть стульев друг от друга. Я надеюсь на старые добрые мероприятия с 25 тысячами участников", - заявил Трамп.
Напомним, Трамп анонсировал снятие части карантинных ограничений в ряде штатов.