Трамп обіцяв припинити ухилятися від відвідування американських військових у зонах конфліктів

Президенту США поставили запитання, чому при всіх своїх заявах про підтримку збройних сил країни він із моменту вступу на посаду не спромігся жодного разу відвідати розташування американських контингентів в Іраку та Афганістані. “Я думаю, що ви скоро побачите, як це станеться. Є речі, які плануються. Ми не хочемо про це говорити з очевидних причин — заради безпеки і всього подібного”, — відповів Трамп. Глава американської адміністрації нагадав, що завжди рішуче виступав проти вторгнення американських військ до Іраку і називав цей крок “величезною помилкою”.

Президент погодився з постановкою питання, що йому як верховному головнокомандувачу слід відвідувати гарячі точки для підняття бойового духу американських військ. “Ви маєте рацію. Я не думаю, щоб хто-небудь відстоював інтереси військових більшою мірою, ніж я, в плані фінансування і всього, чого я для них домігся”, — зазначив Трамп. Як виправдання він назвав “неймовірно завантажений графік, зайнятість” та “полювання на відьом”, під якою він зазвичай розуміє розслідування щодо можливої співпраці його передвиборчого штабу з Москвою.

Як раніше інформував УНН, 45-й президент США Дональд Трамп піддався різкій критиці як у самих Сполучених Штатах, так і в Європі за відмову відвідати 10 листопада під час свого візиту до Франції американське меморіальне кладовище в департаменті Ена через погану погоду. Захід спочатку було заплановано в його графіці, проте потім Білий дім оголосив про його скасування через “логістичні складнощі, викликаних погодою”.

Як пізніше розповіла в неділю журналістам прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, американський лідер не хотів створювати труднощі для жителів Парижа, яким довелося б зіткнутися з перекриттям вулиць через проїзд президентського кортежу.