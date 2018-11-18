Трамп обіцяв припинити ухилятися від відвідування американських військових у зонах конфліктів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп планує поїздки у гарячі точки світу для наснаги дислокованих у них американських військовослужбовців. Про це американський лідер повідомив в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує УНН.
Президенту США поставили запитання, чому при всіх своїх заявах про підтримку збройних сил країни він із моменту вступу на посаду не спромігся жодного разу відвідати розташування американських контингентів в Іраку та Афганістані. “Я думаю, що ви скоро побачите, як це станеться. Є речі, які плануються. Ми не хочемо про це говорити з очевидних причин — заради безпеки і всього подібного”, — відповів Трамп. Глава американської адміністрації нагадав, що завжди рішуче виступав проти вторгнення американських військ до Іраку і називав цей крок “величезною помилкою”.
Президент погодився з постановкою питання, що йому як верховному головнокомандувачу слід відвідувати гарячі точки для підняття бойового духу американських військ. “Ви маєте рацію. Я не думаю, щоб хто-небудь відстоював інтереси військових більшою мірою, ніж я, в плані фінансування і всього, чого я для них домігся”, — зазначив Трамп. Як виправдання він назвав “неймовірно завантажений графік, зайнятість” та “полювання на відьом”, під якою він зазвичай розуміє розслідування щодо можливої співпраці його передвиборчого штабу з Москвою.
Як раніше інформував УНН, 45-й президент США Дональд Трамп піддався різкій критиці як у самих Сполучених Штатах, так і в Європі за відмову відвідати 10 листопада під час свого візиту до Франції американське меморіальне кладовище в департаменті Ена через погану погоду. Захід спочатку було заплановано в його графіці, проте потім Білий дім оголосив про його скасування через “логістичні складнощі, викликаних погодою”.
Як пізніше розповіла в неділю журналістам прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, американський лідер не хотів створювати труднощі для жителів Парижа, яким довелося б зіткнутися з перекриттям вулиць через проїзд президентського кортежу.