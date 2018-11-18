Трамп пообещал перестать уклоняться от посещения американских военных в зонах конфликтов

Президенту США был задан вопрос, почему при всех своих заявлениях о поддержке вооруженных сил страны он с момента вступления в должность ни разу не сумел посетить расположения американских контингентов в Ираке и Афганистане. “Я думаю, что вы скоро увидите, как это произойдет. Есть вещи, которые планируются. Мы не хотим об этом говорить по очевидным причинам — ради безопасности и всего подобного”, — ответил Трамп. Глава американской администрации напомнил, что всегда решительно выступал против вторжения американских войск в Ирак и называл этот шаг “огромной ошибкой”.

Президент согласился с постановкой вопроса, что ему как верховному главнокомандующему следует посещать горячие точки для поднятия боевого духа американских войск. “Вы правы. Я не думаю, чтобы кто-либо отстаивал интересы военных в большей степени, чем я, в плане финансирования и всего, чего я для них добился”, — отметил Трамп. В качестве оправдания он назвал “невероятно загруженный график, занятость” и “охоту на ведьм”, под которой он обычно понимает расследование возможного сотрудничества его предвыборного штаба с Москвой.

Как ранее информировал УНН, 45-й президент США Дональд Трамп подвергся резкой критике как в самих Соединенных Штатах, так и в Европе за отказ посетить во время своего визита во Францию ​​американское мемориальное кладбище в департаменте Эна из-за плохой погоды. Мероприятие изначально было запланировано в его графике, однако затем Белый дом объявил о его отмене из-за “логистических сложностей, вызванных погодой”.

Как позже рассказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, американский лидер не хотел создавать трудности для жителей Парижа, которым пришлось бы столкнуться с перекрытием улиц из-за проезда президентского кортежа.