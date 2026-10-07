Трамп не вважає спалах чуми у росії біологічною зброєю
Київ • УНН
Президент США заявив, що Вашингтон не вважає спалах чуми в рф біологічною зброєю. Трамп також допустив допомогу росії.
Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає спалах чуми у рф біологічною зброєю, передає УНН.
Деталі
Відповідаючи на питання, чи є спалах чуми в росії біологічною зброєю, Трамп відповів: "Ми так не вважаємо".
Ми з'ясуємо це досить скоро, але ми так не думаємо. І якщо послухати їх, усе під контролем. Знаєте, люди й раніше казали таке про інші речі, тож ми сподіємося, що це так. Дуже витончено, дуже розумно, і вони кажуть, що все цілком під контролем
Нагадаємо
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США готові допомогти росії у зв'язку з можливим випадком чуми в Іркутській області.