Трамп не вважає спалах чуми у росії біологічною зброєю

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає спалах чуми у рф біологічною зброєю, передає УНН.

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Відповідаючи на питання, чи є спалах чуми в росії біологічною зброєю, Трамп відповів: "Ми так не вважаємо".

Ми з'ясуємо це досить скоро, але ми так не думаємо. І якщо послухати їх, усе під контролем. Знаєте, люди й раніше казали таке про інші речі, тож ми сподіємося, що це так. Дуже витончено, дуже розумно, і вони кажуть, що все цілком під контролем - додав Трамп.

Нагадаємо

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США готові допомогти росії у зв'язку з можливим випадком чуми в Іркутській області.