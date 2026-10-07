Трамп не считает вспышку чумы в россии биологическим оружием
Киев • УНН
Президент США заявил, что Вашингтон не считает вспышку чумы в рф биологическим оружием. Трамп также допустил помощь россии.
Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает вспышку чумы в рф биологическим оружием, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос, является ли вспышка чумы в России биологическим оружием, Трамп ответил: "Мы так не считаем".
Мы выясним это довольно скоро, но мы так не думаем. И если послушать их, все под контролем. Знаете, люди и раньше говорили такое о других вещах, поэтому мы надеемся, что это так. Очень изящно, очень разумно, и они говорят, что все вполне под контролем
Напомним
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовы помочь России в связи с возможным случаем чумы в Иркутской области.