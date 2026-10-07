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The Washington Post

Трамп не считает вспышку чумы в россии биологическим оружием

Киев • УНН

 • 1450 просмотра

Президент США заявил, что Вашингтон не считает вспышку чумы в рф биологическим оружием. Трамп также допустил помощь россии.

Трамп не считает вспышку чумы в россии биологическим оружием
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает вспышку чумы в рф биологическим оружием, передает УНН

Детали 

Отвечая на вопрос, является ли вспышка чумы в России биологическим оружием, Трамп ответил: "Мы так не считаем". 

Мы выясним это довольно скоро, но мы так не думаем. И если послушать их, все под контролем. Знаете, люди и раньше говорили такое о других вещах, поэтому мы надеемся, что это так. Очень изящно, очень разумно, и они говорят, что все вполне под контролем 

- добавил Трамп. 

Напомним 

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовы помочь России в связи с возможным случаем чумы в Иркутской области.

Павел Башинский

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Дональд Трамп