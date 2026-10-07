Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает вспышку чумы в рф биологическим оружием, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, является ли вспышка чумы в России биологическим оружием, Трамп ответил: "Мы так не считаем".

Мы выясним это довольно скоро, но мы так не думаем. И если послушать их, все под контролем. Знаете, люди и раньше говорили такое о других вещах, поэтому мы надеемся, что это так. Очень изящно, очень разумно, и они говорят, что все вполне под контролем - добавил Трамп.

Напомним

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовы помочь России в связи с возможным случаем чумы в Иркутской области.