Трамп не скасовував старі санкції відносно КНДР - The Washington Post

КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп скасував введення ще не оголошених санкцій проти КНДР, а не призупинив дію затверджених раніше обмежень щодо Пхеньяна. Про це в п’ятницю повідомив журналіст газети The Washington Post Джон Хатсон в Twitter, передає УНН з посиланням також на його публікацію в газеті.