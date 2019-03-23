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Трамп не скасовував старі санкції відносно КНДР - The Washington Post

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп скасував введення ще не оголошених санкцій проти КНДР, а не призупинив дію затверджених раніше обмежень щодо Пхеньяна. Про це в п’ятницю повідомив журналіст газети The Washington Post Джон Хатсон в Twitter, передає УНН з посиланням також на його публікацію в газеті.

Трамп не скасовував старі санкції відносно КНДР - The Washington Post

“Джерела кажуть, що Трамп не відмінив санкції відносно КНДР, озвучені в четвер, натомість він відмовився від майбутнього раунду неоголошених великомасштабних санкцій, які очікувалися на наступному тижні”, — зазначає Хатсон.

Президент США 22 березня на своїй сторінці в Twitter оголосив, що розпорядився скасувати додаткові санкції мінфіну США проти КНДР. Разом з тим мінфін США в той же день не робив ніяких заяв про санкції щодо КНДР. Прес-секретар американського лідера Сара Сандерс також не змогла уточнити, про які обмежувальні заходи йде мова. Таким чином, до кінця залишалося неясним, які саме санкції мав на увазі Трамп.

У четвер Сполучені Штати ввели санкції проти двох китайських транспортних компаній у зв’язку з ситуацією навколо КНДР. У той же день американська влада внесла російські судна “Вітязь” і “Тантал” в свій список тих, які в обхід режиму санкцій ООН могли брати участь в перевалці нафти і нафтопродуктів у відкритому морі з танкерами КНДР.

Як повідомляв УНН, ООН потрібно 9 млн доларів для реалізації гуманітарних проектів в КНДР.

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