Трамп не отменял старые санкции в отношении КНДР - The Washington Post

“Источники говорят, что Трамп не отменил санкции в отношении КНДР, озвученные в четверг, вместо этого он отказался от будущего раунда необъявленных крупномасштабных санкций, которые ожидались на следующей неделе”, — отмечает Хатсон.

Президент США 22 марта на своей странице в Twitter объявил, что распорядился отменить дополнительные санкции минфина США против КНДР. Вместе с тем минфин США в тот же день не делал никаких заявлений о санкциях в отношении КНДР. Пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс также не смогла уточнить, о каких ограничительных мерах идет речь. Таким образом, до конца оставалось неясным, какие именно санкции имел в виду Трамп.

В четверг Соединенные Штаты ввели санкции против двух китайских транспортных компаний в связи с ситуацией вокруг КНДР. В тот же день американские власти внесли российские суда “Витязь” и “Тантал” в свой список тех, которые в обход режима санкций ООН могли участвовать в перевалке нефти и нефтепродуктов в открытом море с танкерами КНДР.

Как сообщал УНН, ООН нужно 9 млн долларов для реализации гуманитарных проектов в КНДР.