Трамп не отменял старые санкции в отношении КНДР - The Washington Post
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп отменил введение еще не объявленных санкций против КНДР, а не приостановил действие утвержденных ранее ограничений в отношении Пхеньяна. Об этом в пятницу сообщил журналист газеты The Washington Post Джон Хатсон в Twitter, передает УНН со ссылкой также на его публикацию в газете.
“Источники говорят, что Трамп не отменил санкции в отношении КНДР, озвученные в четверг, вместо этого он отказался от будущего раунда необъявленных крупномасштабных санкций, которые ожидались на следующей неделе”, — отмечает Хатсон.
Президент США 22 марта на своей странице в Twitter объявил, что распорядился отменить дополнительные санкции минфина США против КНДР. Вместе с тем минфин США в тот же день не делал никаких заявлений о санкциях в отношении КНДР. Пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс также не смогла уточнить, о каких ограничительных мерах идет речь. Таким образом, до конца оставалось неясным, какие именно санкции имел в виду Трамп.
В четверг Соединенные Штаты ввели санкции против двух китайских транспортных компаний в связи с ситуацией вокруг КНДР. В тот же день американские власти внесли российские суда “Витязь” и “Тантал” в свой список тех, которые в обход режима санкций ООН могли участвовать в перевалке нефти и нефтепродуктов в открытом море с танкерами КНДР.
Как сообщал УНН, ООН нужно 9 млн долларов для реализации гуманитарных проектов в КНДР.