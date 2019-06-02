Трамп: не планую відразу ділитися з Лондоном секретами в разі приходу до влади лейбористів

“Мені треба було б з ним зустрітися. Я його не знаю, але, безумовно, перед тим, як відповісти на це питання (про можливість обміну секретами), мені треба було б трохи його дізнатися”, — сказав Трамп. Він зауважив, що Корбін “робить помилку”, не заводячи дружніх відносин з американською стороною, оскільки між Вашингтоном і Лондоном встановлено тісні зв’язки з питань оборони і безпеки.

Лідер лейбористів традиційно засуджує американську зовнішню політику. Дотримуючись обраної лінії, Корбін відмовився від запрошення на урочистий банкет, який в понеділок королівська сім’я влаштує на честь Трампа і його дружини Меланії в Букінгемському палаці.

Трамп сказав, що це рішення лідера британської опозиції не завдало йому особистої образи, але попередив, що позиція Корбіна може привести до кардинальних змін в “найбільш особливій частині особливих відносин” між Вашингтоном і Лондоном — обміні секретними даними по лінії програми Five Eyes. В рамках програми здійснюється співпраця розвідслужб п’яти країн англосаксонського світу: США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Як повідомляв УНН, президент США закликає Британію не виплачувати Брюсселю відступні за Brexit.