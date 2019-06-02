Трамп: не планирую сразу делиться с Лондоном секретами в случае прихода к власти лейбористов

“Мне надо было бы с ним встретиться. Я его не знаю, но, безусловно, перед тем, как ответить на этот вопрос (о возможности обмена секретами), мне надо было бы немного его узнать”, — сказал Трамп. Он заметил, что Корбин “совершает ошибку”, не заводя дружеских отношений с американской стороной, поскольку между Вашингтоном и Лондоном установлены тесные связи по вопросам обороны и безопасности.

Лидер лейбористов традиционно осуждает американскую внешнюю политику. Следуя выбранной линии, Корбин отказался от приглашения на торжественный банкет, который в понедельник королевская семья устроит в честь Трампа и его супруги Меланьи в Букингемском дворце.

Трамп сказал, что это решение лидера британской оппозиции не нанесло ему личной обиды, но предупредил, что позиция Корбина может привести к кардинальным изменениям в “самой особой части особых отношений” между Вашингтоном и Лондоном — обмене секретными данными по линии программы Five Eyes. В рамках программы осуществляется сотрудничество разведслужб пяти стран англосаксонского мира: США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Как сообщал УНН, президент США призывает Британию не выплачивать Брюссель отступные за Brexit.