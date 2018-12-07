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Трамп назвав Тіллерсона ледачим, як пекло й тупим, як каміння

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав колишнього Державного секретаря США Рекса Тіллерсона "тупим, як каміння" та "ледачим, як пекло" у порівнянні з нинішнім держсекретарем Америки Майком Помпео. Про це повідомляє УНН із посиланням на мікроблог американського лідера у Twitter.

Трамп назвав Тіллерсона ледачим, як пекло й тупим, як каміння

“Майк Помпео робить чудову роботу, я дуже пишаюсь ним. Його попередник Рекс Тіллерсон не мав належної психічної спроможності. Він був тупим, як каміння, і я не міг позбутися від нього досить швидко. Він ледачий, як пекло. Тепер це абсолютно „новий м’яч“ у грі”, — заявив Трамп у своєму мікроблозі.

Нагадаємо, у березні, екс-директор ЦРУ Майк Помпео в суботу офіційно вступив на посаду держсекретаря США, ставши наступником Рекс Тіллерсона.

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