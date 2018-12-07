Трамп назвал Тиллерсона ленивым, как ад и тупым, как камень
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал бывшего Государственного секретаря США Рекса Тиллерсона "глупым, как камень" и "ленивым, как ад" по сравнению с нынешним госсекретарем Америки Майком Помпео. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог американского лидера в Twitter.
“Майк Помпео делает замечательную работу, я очень горжусь им. Его предшественник Рекс Тиллерсон не имел должных психических способностей. Он был тупым, как камень, и я не мог избавиться от него довольно быстро. Он ленивый, как ад. Теперь это абсолютно „новый мяч“ в игре”, — заявил Трамп в своем микроблоге.
Напомним, в марте, экс-директор ЦРУ Майк Помпео в субботу официально вступил в должность госсекретаря США, став преемником Рекс Тиллерсона.