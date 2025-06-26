Trump Mobile відкликала заяву про виробництво своїх смартфонів у США

Компанія Трамп Mobile зняла твердження про те, що її смартфони виробляються у США, всього через тиждень після запуску продукту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ars Technica.

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На офіційному сайті компанії більше не вказано, що пристрій "збирається у США". Замість цього з'явилося уточнення: "спроектовано та розроблено у США, – пише Verge.

Ми прагнемо забезпечити якість та безпеку наших продуктів, незалежно від місця виробництва – заявив представник Трамп Mobile.

Експерти виявили, що телефон має ідентичні характеристики з китайською моделлю Ulefone Power Armor 18T. Вартість пристрою від Трамп Mobile становить 499 доларів, тоді як оригінал можна придбати за 229 доларів.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, 16 червня у США презентували Trump Mobile – мобільний сервіс і смартфон за 499 доларів.

У 2020 році Трамп підписав указ, який закликав до збільшення виробництва електроніки у США. Однак більшість технологічних компаній продовжують використовувати китайські виробничі потужності.