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Trump Mobile отозвала заявление о производстве своих смартфонов в США

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Компания Trump Mobile удалила утверждение о производстве своих смартфонов в США спустя неделю после запуска. Эксперты обнаружили, что телефон идентичен китайской модели Ulefone Power Armor 18T.

Trump Mobile отозвала заявление о производстве своих смартфонов в США

Компания Трамп Mobile сняла утверждение о том, что ее смартфоны производятся в США, всего через неделю после запуска продукта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ars Technica.

Детали

На официальном сайте компании больше не указано, что устройство "собирается в США". Вместо этого появилось уточнение: "спроектировано и разработано в США, – пишет Verge.

Мы стремимся обеспечить качество и безопасность наших продуктов, независимо от места производства

– заявил представитель Трамп Mobile.  

Эксперты обнаружили, что телефон имеет идентичные характеристики с китайской моделью Ulefone Power Armor 18T. Стоимость устройства от Трамп Mobile составляет 499 долларов, тогда как оригинал можно приобрести за 229 долларов.

Напомним

Как сообщал УНН, 16 июня в США презентовали Trump Mobile – мобильный сервис и смартфон за 499 долларов

В 2020 году Трамп подписал указ, который призывал к увеличению производства электроники в США. Однако большинство технологических компаний продолжают использовать китайские производственные мощности.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Технологии
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
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