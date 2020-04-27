Трамп і Макрон телефоном обговорили зусилля по боротьбі c пандемією
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп поговорив в неділю по телефону з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомила пресслужба Білого дому, передає УНН.
Як наголошується в повідомленні, президенти США і Франції обговорили позитивні процеси в ході боротьби з пандемією коронавірусу та прогрес на шляху відкриття економік світу знову.
Співрозмовники висловили сподівання на швидке проведення наради країн-постійних членів Радбезу ООН, з тим, щоб обговорити зусилля ООН по боротьбі з пандемією.
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Президент США і президент Франції погодилися один з одним в питанні про необхідність реформування Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).
Крім того, в ході бесіди було обговорено ряд регіональних проблем, а також питання двосторонніх відносин.