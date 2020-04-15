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Макрон хоче переконати Путіна припинити ведення вогню у збройних конфліктах на час пандемії

Київ • УНН

 • 23542 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Четверо із п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН згодні підтримати заклик ООН до глобального припинення вогню у збройних конфліктах, задля зосередження зусиль на боротьбі з пандемією коронавірусу. Домовитися планують і з президентом РФ Володимир Путіним. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає УНН із посиланням на Reuters.

Так, Макрон заявив, що заручився згодою президент Китаю Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа і прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, залишається переконати президента РФ Володимира Путіна.

"Я думаю, що президент Путін напевно погодиться. І в той день, коли він скаже, що ми це зробимо, ми зможемо провести цю відеоконференцію і передати цей заклик урочисто, переконливо і ефективно", - повідомив Макрон, додавши, що розмова відбудеться в найближчі години.

Як раніше повідомлялося в УНН, в ООН надзвичайно стурбовані збільшенням кількості жертв серед цивільних на Донбасі.

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