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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 6835 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 23776 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 42100 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 45586 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 64773 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 70192 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130469 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Макрон хочет убедить Путина прекратить ведение огня в вооруженных конфликтах на время пандемии

Макрон хочет убедить Путина прекратить ведение огня в вооруженных конфликтах на время пандемии

Киев  •  УНН

 • 23530 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Четверо из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН согласны поддержать призыв ООН к глобальному прекращению огня в вооруженных конфликтах, для сосредоточения усилий на борьбе с пандемией коронавируса. Договориться планируют и с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Так, Макрон заявил, что заручился согласием президент Китая Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, остается убедить президента РФ Владимира Путина.

"Я думаю, что президент Путин наверняка согласится. И в тот день, когда он скажет, что мы это сделаем, мы сможем провести эту видеоконференцию и передать этот призыв торжественно, убедительно и эффективно", - сообщил Макрон, добавив, что разговор состоится в ближайшие часы.

Как ранее сообщалось в УНН, в ООН чрезвычайно обеспокоены увеличением количества жертв среди гражданских на Донбассе.

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