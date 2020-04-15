Макрон хочет убедить Путина прекратить ведение огня в вооруженных конфликтах на время пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Четверо из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН согласны поддержать призыв ООН к глобальному прекращению огня в вооруженных конфликтах, для сосредоточения усилий на борьбе с пандемией коронавируса. Договориться планируют и с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Так, Макрон заявил, что заручился согласием президент Китая Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, остается убедить президента РФ Владимира Путина.
"Я думаю, что президент Путин наверняка согласится. И в тот день, когда он скажет, что мы это сделаем, мы сможем провести эту видеоконференцию и передать этот призыв торжественно, убедительно и эффективно", - сообщил Макрон, добавив, что разговор состоится в ближайшие часы.
Как ранее сообщалось в УНН, в ООН чрезвычайно обеспокоены увеличением количества жертв среди гражданских на Донбассе.