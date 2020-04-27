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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 54269 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 95285 просмотра

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4 марта, 15:53 • 130152 просмотра

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Актуальное
Трамп и Макрон по телефону обсудили усилия по борьбе c пандемией

Трамп и Макрон по телефону обсудили усилия по борьбе c пандемией

Киев  •  УНН

 • 14261 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп поговорил в воскресенье по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила пресс служба Белого дома, передает УНН.

Как отмечается в сообщении, президенты США и Франции обсудили положительные процессы в ходе борьбы с пандемией коронавируса и прогресс на пути открытия экономик мира снова.

Собеседники выразили надежду на скорейшее проведение совещания стран-постоянных членов Совбеза ООН, с тем, чтобы обсудить усилия ООН по борьбе с пандемией.

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Президент США и президент Франции согласились друг с другом в вопросе о необходимости реформирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, в ходе беседы был обсужден ряд региональных проблем, а также вопросы двусторонних отношений.

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