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Трамп і Кім Чен Ин зустрілися вдруге

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин потиснули руки на фоні прапорів США і КНДР напередодні двостороннього саміту, передає УНН з посиланням на CNN.

Трамп сказав, що він з нетерпінням чекає "дуже успішного" саміту.

"Ми змогли подолати всі перешкоди, і ось ми тут сьогодні", - зазначив Кім.

У відповідь Трамп сказав: "Для мене велика честь бути разом з главою Кімом, це велика честь бути разом у В'єтнамі".

"Добре бути з вами, у нас був дуже успішний перший саміт. Деякі люди хотіли, щоб все пройшло швидше, але я був дуже задоволений тим, як у нас справи", - додав він.

Трамп сказав, що відносини двох лідерів "дійсно хороші".

Жоден з них не відповів на запитання преси, більшість з яких були Трампу.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп у Ханої зустрівся з генеральним секретарем Центрального комітету Комуністичної партії В'єтнаму, президентом країни Нгуєном Фу Чоном.

Як повідомляв УНН, друга зустріч між лідером КНДР і президентом США проходить 27-28 лютого у Ханої. Обидва лідери прибули у в'єтнамську столицю у вівторок, 26 лютого. Глава КНДР зупинився в готелі Melia Hanoi, а президент США - в готелі JW Marriott. Бесіда двох лідерів "віч-на-віч", згідно з повідомленням Білого дому, почнеться о 18:40 за місцевим часом (13:40 за київським часом) і повинна завершитися о 19:00 (14:00 за київським часом). При цьому в цілому вони проведуть разом на території готелю Sofitel Legend Metropole близько двох годин: Трамп прибуде туди о 18:15 (13:15 за київським часом), а покине місце проведення зустрічі о 20:35 (15:35 за київським часом).

RETROUVAILLES: Nouvelle rencontre historique en cours entre Donald Trump et Kim Jong-Un à Hanoï, capitale du Viêt Nam. #HanoiSummit pic.twitter.com/fjRTOqIz2W

- Infos Françaises (@InfosFrancaises) 27 лютого 2019 р.

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