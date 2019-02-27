Трамп и Ким Чен Ын встретились во второй раз

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 21782 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 44012 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120361 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123065 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124508 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122540 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154820 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117340 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141283 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145189 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Трамп и Ким Чен Ын встретились во второй раз

Трамп и Ким Чен Ын встретились во второй раз

Киев  •  УНН

 • 9333 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пожали руки на фоне флагов США и КНДР в преддверии двустороннего саммита, передаёт УНН со ссылкой на CNN.

Трамп сказал, что он с нетерпением ждет "очень успешного" саммита.

"Мы смогли преодолеть все препятствия, и вот мы здесь сегодня", - отметил Ким.

В ответ Трамп сказал: "Для меня большая честь быть вместе с председателем Кимом, это большая честь быть вместе во Вьетнаме".

"Здорово быть с вами, у нас был очень успешный первый саммит. Некоторые люди хотели, чтобы все прошло быстрее, но я был очень доволен тем, как у нас дела", - добавил он.

Трамп сказал, что отношения двух лидеров "действительно хорошие".

Ни один из них не ответил на вопросы прессы, большинство из которых были Трампу.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в Ханое встретился с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президентом страны Нгуеном Фу Чоном.

Как сообщал УНН, вторая встреча между лидером КНДР и президентом США проходит 27-28 февраля в Ханое. Оба лидера прибыли во вьетнамскую столицу во вторник, 26 февраля. Глава КНДР остановился в отеле Melia Hanoi, а президент США - в отеле JW Marriott. Беседа двух лидеров "с глазу на глаз", согласно сообщению Белого дома, начнется в 18:40 по местному времени (13:40 по киевскому времени) и должна завершиться в 19:00 (14:00 по киевскому времени). При этом в целом они проведут вместе на территории отеля Sofitel Legend Metropole около двух часов: Трамп прибудет туда в 18:15 (13:15 по киевскому времени), а покинет место проведения встречи в 20:35 (15:35 по киевскому времени).

RETROUVAILLES : Nouvelle rencontre historique en cours entre Donald Trump et Kim Jong-Un à Hanoï, capitale du Viêt Nam. #HanoiSummit pic.twitter.com/fjRTOqIz2W

— Infos Françaises (@InfosFrancaises) 27 лютого 2019 р.

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