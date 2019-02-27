Трамп и Ким Чен Ын встретились во второй раз

Трамп сказал, что он с нетерпением ждет "очень успешного" саммита.

"Мы смогли преодолеть все препятствия, и вот мы здесь сегодня", - отметил Ким.

В ответ Трамп сказал: "Для меня большая честь быть вместе с председателем Кимом, это большая честь быть вместе во Вьетнаме".

"Здорово быть с вами, у нас был очень успешный первый саммит. Некоторые люди хотели, чтобы все прошло быстрее, но я был очень доволен тем, как у нас дела", - добавил он.

Трамп сказал, что отношения двух лидеров "действительно хорошие".

Ни один из них не ответил на вопросы прессы, большинство из которых были Трампу.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в Ханое встретился с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президентом страны Нгуеном Фу Чоном.

Как сообщал УНН, вторая встреча между лидером КНДР и президентом США проходит 27-28 февраля в Ханое. Оба лидера прибыли во вьетнамскую столицу во вторник, 26 февраля. Глава КНДР остановился в отеле Melia Hanoi, а президент США - в отеле JW Marriott. Беседа двух лидеров "с глазу на глаз", согласно сообщению Белого дома, начнется в 18:40 по местному времени (13:40 по киевскому времени) и должна завершиться в 19:00 (14:00 по киевскому времени). При этом в целом они проведут вместе на территории отеля Sofitel Legend Metropole около двух часов: Трамп прибудет туда в 18:15 (13:15 по киевскому времени), а покинет место проведения встречи в 20:35 (15:35 по киевскому времени).

RETROUVAILLES : Nouvelle rencontre historique en cours entre Donald Trump et Kim Jong-Un à Hanoï, capitale du Viêt Nam. #HanoiSummit pic.twitter.com/fjRTOqIz2W