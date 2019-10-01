Трактор звалився зі схилу на узбережжя моря, водій помер
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Трактор впав зі схилу на узбережжя моря на Одещині, водій загинув. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУНП в області.
Аварія сталася сьогодні вранці за межами села Миколаївка Білгород-Дністровського району.
Слідчо-оперативною групою попередньо встановлено, що 40-річний чоловік, рухаючись по польовій дорозі вздовж схилу, не впорався з керуванням, трактор перекинувся, а тракторист від отриманих травм загинув.
Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на трасі Київ-Одеса зіткнулися пасажирський автобус і вантажівка, є загиблий.