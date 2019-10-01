На трасі Київ-Одеса зіткнулися пасажирський автобус і вантажівка, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. На Миколаївщині внаслідок зіткнення рейсового автобуса міжнародного сполучення та вантажівки загинула одна людина. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.
"Сьогодні, 1 жовтня, приблизно о 6:45 на 290 км автодороги "Київ – Одеса" біля села Мазурове у Кривоозерському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса міжнародного сполучення "Плоцьк - Херсон" та вантажівки КамАЗ", - повідомили у поліції.
Як вказано, у салоні автобуса перебували п’ятеро людей: двоє водіїв, стюардеса та двоє пасажирів.
"Внаслідок зіткнення транспортних засобів 45-річний пасажир автобуса (змінний водій) від отриманих тілесних ушкоджень помер у медичному закладі. 45-річний водій та пасажир вказаного транспортного засобу не постраждали", - додали правоохоронці.
Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Наразі всі обставини та причини автоаварії встановлюються.
Нагадаємо, 12 вересня ДТП ускладнило рух на трасі Київ-Одеса.