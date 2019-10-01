На трассе Киев-Одесса столкнулись пассажирский автобус и грузовик, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Николаевской области в результате столкновения рейсового автобуса международного сообщения и грузовика погиб один человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.
"Сегодня, 1 октября, примерно в 6:45 на 290 км автодороги "Киев - Одесса" возле села Мазурово в Кривоозерском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса международного сообщения "Полоцк - Херсон" и грузовика КамАЗ", - сообщили в полиции.
Как указано, в салоне автобуса находились пять человек: двое водителей, стюардесса и двое пассажиров.
"В результате столкновения транспортных средств 45-летний пассажир автобуса (переменный водитель) от полученных телесных повреждений скончался в медицинском учреждении. 45-летний водитель и пассажир указанного транспортного средства не пострадали", - добавили правоохранители.
Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Сейчас все обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются.
Напомним, 12 сентября ДТП осложнило движение на трассе Киев-Одесса.