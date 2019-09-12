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ДТП ускладнило рух на трасі Київ-Одеса

ДТП ускладнило рух на трасі Київ-Одеса

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. На автодорозі Київ-Одеса, у межах Київської області, тимчасово ускладнено рух через ДТП. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

"У зв’язку з ДТП тимчасове ускладнення руху на 21 км автодороги М-05 Київ-Одеса (поблизу с. Віта-Поштова) у напрямку міста Київ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у ДТП на трасі "Київ-Чоп" постраждали 6 людей, серед яких вагітна жінка та 3-річна дитина.

У Донецькій області водій не впорався з керуванням та врізався автомобілем у бетонну стелу, після цього легковик загорівся.

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