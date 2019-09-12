ДТП осложнило движение на трассе Киев-Одесса
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. На автодороге Киев-Одесса, в пределах Киевской области, временно затруднено движение из-за ДТП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
"В связи с ДТП временное затруднение движения на 21 км автодороги М-05 Киев-Одесса (вблизи с. Вита-Почтовая) в направлении города", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в ДТП на трассе "Киев-Чоп" пострадали 6 человек, среди которых беременная женщина и 3-летний ребенок.
В Донецкой области водитель не справился с управлением и врезался автомобилем в бетонную стелу, после этого легковушка загорелась.