Трактор упал со склона на побережье моря, водитель скончался
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Трактор упал со склона на побережье моря в Одесской области, водитель погиб. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в области.
Авария произошла сегодня утром за пределами села Николаевка Белгород-Днестровского района.
Следственно-оперативной группой предварительно установлено, что 40-летний мужчина, двигаясь по полевой дороге вдоль склона, не справился с управлением, трактор перевернулся, а тракторист от полученных травм скончался.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на трассе Киев-Одесса столкнулись пассажирский автобус и грузовик, есть погибший.