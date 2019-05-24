Трактор перекинувся на Волині, водія госпіталізували

Інцидент стався 23 травня. Рятувальники деблокували водія з кабіни трактора, що перекинувся біля села Печихвости Горохівського району.

"Чоловік виконував господарські роботи і не впорався з керуванням. О 17:10 рятувальники визволили потерпілого з кабіни за допомогою пневмоінструменту та передали лікарям, які госпіталізували чоловіка до районної лікарні, його стан стабільний",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Закарпатській області на автодорозі перекинувся рейсовий автобус.