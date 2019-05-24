Трактор перекинувся на Волині, водія госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. На Волині під час господарський робіт перекинувся трактор, водія госпіталізували. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу управління ДСНС у Волинській області.
Інцидент стався 23 травня. Рятувальники деблокували водія з кабіни трактора, що перекинувся біля села Печихвости Горохівського району.
"Чоловік виконував господарські роботи і не впорався з керуванням. О 17:10 рятувальники визволили потерпілого з кабіни за допомогою пневмоінструменту та передали лікарям, які госпіталізували чоловіка до районної лікарні, його стан стабільний",- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Закарпатській області на автодорозі перекинувся рейсовий автобус.