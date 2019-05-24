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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137456 просмотра

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Трактор перевернулся на Волыни, водителя госпитализировали

Трактор перевернулся на Волыни, водителя госпитализировали

Киев  •  УНН

 • 14072 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. На Волыни во время хозяйственный работ перевернулся трактор, водитель госпитализирован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС в Волынской области.

Инцидент произошел 23 мая. Спасатели деблокировали водителя из кабины трактора, который перевернулся возле села Печихвосты Гороховского района.

"Мужчина выполнял хозяйственные работы и не справился с управлением. В 17:10 спасатели освободили пострадавшего из кабины с помощью пневмоинструмента и передали врачам, которые госпитализировали мужчину в районную больницу, его состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатской области на автодороге перевернулся рейсовый автобус.

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