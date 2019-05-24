Трактор перевернулся на Волыни, водителя госпитализировали
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. На Волыни во время хозяйственный работ перевернулся трактор, водитель госпитализирован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС в Волынской области.
Инцидент произошел 23 мая. Спасатели деблокировали водителя из кабины трактора, который перевернулся возле села Печихвосты Гороховского района.
"Мужчина выполнял хозяйственные работы и не справился с управлением. В 17:10 спасатели освободили пострадавшего из кабины с помощью пневмоинструмента и передали врачам, которые госпитализировали мужчину в районную больницу, его состояние стабильное", - говорится в сообщении.
Напомним, в Закарпатской области на автодороге перевернулся рейсовый автобус.