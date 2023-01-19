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Трагедія у Броварах: 10 дорослих і 6 дітей досі у лікарнях, родинам жертв нададуть допомогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. У лікарнях залишаються 16 постраждалих внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах, що забрало життя керівництва МВС. Родинам жертв нададуть матеріальну допомогу. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у четвер, 19 січня, у Telegram, пише УНН.

Трагедія у Броварах: 10 дорослих і 6 дітей досі у лікарнях, родинам жертв нададуть допомогу

Цитата

"Внаслідок трагедії у Броварах у лікарнях залишаються 16 людей, шестеро з яких діти. Інші – отримують лікування амбулаторно. Родинам загиблих буде виділена матеріальна допомога", - повідомив Кулеба.

Деталі

За словами голови ОВА, місце падіння гвинтокрилу розчищене від уламків. Найближчим часом у пошкодженому будинку будуть відремонтовані вікна та двері, додав він.

"Дітям із пошкодженого садку організовують навчання в сусідніх дошкільних закладах, враховуючи побажання батьків", - розповів Кулеба.

Доповнення

18 січня зранку у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС - міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович - у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу. Усі 9 людей на борту вертольота загинули. Загалом відомо про 14 загиблих, з них 1 дитина, 25 постраждалих, з них 11 дітей.

СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.

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