Трагедия в Броварах: 10 взрослых и 6 детей до сих пор в больницах, семьям жертв окажут помощь
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В больницах остаются 16 пострадавших в результате падения вертолета в Броварах, что унесло жизни руководства МВД. Семьям жертв окажут материальную помощь. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в четверг, 19 января, в Telegram, пишет УНН.
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"В результате трагедии в Броварах в больницах остаются 16 человек, шестеро из которых дети. Остальные – получают лечение амбулаторно. Семьям погибших будет выделена материальная помощь", - сообщил Кулеба.
Детали
По словам главы ОВА, место падения вертолета расчищено от обломков. В ближайшее время в поврежденном доме будут отремонтированы окна и двери, добавил он.
"Детям из поврежденного сада организуют обучение в соседних дошкольных учреждениях, учитывая пожелания родителей", - рассказал Кулеба.
Дополнение
18 января утром в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД - министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович - в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа. Все 9 человек на борту вертолета погибли. Всего известно о 14 погибших, из них 1 ребенок, 25 пострадавших, из них 11 детей.
СБУ открыла производство, выделила три версии.