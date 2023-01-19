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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Трагедия в Броварах: 10 взрослых и 6 детей до сих пор в больницах, семьям жертв окажут помощь

Киев • УНН

 • 897095 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В больницах остаются 16 пострадавших в результате падения вертолета в Броварах, что унесло жизни руководства МВД. Семьям жертв окажут материальную помощь. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в четверг, 19 января, в Telegram, пишет УНН.

Трагедия в Броварах: 10 взрослых и 6 детей до сих пор в больницах, семьям жертв окажут помощь

Цитата

"В результате трагедии в Броварах в больницах остаются 16 человек, шестеро из которых дети. Остальные – получают лечение амбулаторно. Семьям погибших будет выделена материальная помощь", - сообщил Кулеба.

Детали

По словам главы ОВА, место падения вертолета расчищено от обломков. В ближайшее время в поврежденном доме будут отремонтированы окна и двери, добавил он.

"Детям из поврежденного сада организуют обучение в соседних дошкольных учреждениях, учитывая пожелания родителей", - рассказал Кулеба.

Дополнение

18 января утром в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД - министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович - в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа. Все 9 человек на борту вертолета погибли. Всего известно о 14 погибших, из них 1 ребенок, 25 пострадавших, из них 11 детей.

СБУ открыла производство, выделила три версии.

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