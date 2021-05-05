Тортури, арешти, катування: у Німеччині просять порушити справу проти Лукашенка

КИЇВ. 5 травня. УНН. Четверо німецьких адвокатів звинуватили президента Білорусі Олександра Лукашенка і силовиків у злочинах проти людяності і звернулися до генпрокуратури з проханням порушити проти нього кримінальну справу. Про це інформує УНН з посиланням на Tagesspiegel.