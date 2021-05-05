Тортури, арешти, катування: у Німеччині просять порушити справу проти Лукашенка

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Четверо німецьких адвокатів звинуватили президента Білорусі Олександра Лукашенка і силовиків у злочинах проти людяності і звернулися до генпрокуратури з проханням порушити проти нього кримінальну справу. Про це інформує УНН з посиланням на Tagesspiegel.

Деталі

Адвокати Марк Лупшіц, Онур Озата, Роланд Краузе і Бенедикт Люкс представляють інтереси десяти білорусів, які постраждали під час протестів у Білорусі.

У них є докази понад 100 задокументованих випадків катувань з боку офіційних осіб в Білорусі.

"Всі клієнти повідомляють про арешти, тортури і жорстоке поводження в дні їх затримання. Вони були замкнені в камерах і маленьких фургонах і піддавалися фізичному насильству, приниженню, погрозам, образам протягом декількох днів", - написали адвокати в заяві.

З серпня минулого року в Білорусі проходили мітинги, через результати виборів, де переміг Лукашенко. Тисячі активістів були арештовані, сотні були поранені в протистояннях.

"Всі наші клієнти страждають від серйозних наслідків, які позначилися на їхньому здоров'ї. Ми очікуємо, що генеральна прокуратура буде переслідувати ці міжнародні злочини, вчинені в Білорусі, відповідно до принципів світового права відповідно до своїх повноважень", - сказав адвокат Озата.

Що було раніше

У Білорусі майже 9 місяців тривають мирні протести проти фальсифікації підсумків президентських виборів 9 серпня.

Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля співробітників силових структур щодо протестуючих.

В ході протестів заарештовано і затримано понад 30 тисяч осіб, в тому числі десятки журналістів. Сотні людей постраждали, ще кілька загинули.

Опозиція сформувала Координаційну раду для передачі влади, але в підсумку всі члени президії КС були або заарештовані, або опинилися за кордоном.

Європейський Союз і США ввели санкції відносно Лукашенка і його оточення.

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