Пытки, аресты, истязания: в Германии просят возбудить дело против Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Четверо немецких адвокатов обвинили президента Беларуси Александра Лукашенко и силовиков в преступлениях против человечности и обратились в Генпрокуратуру с просьбой возбудить против него уголовное дело. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tagesspiegel.
Детали
Адвокаты Марк Лупшиц, Онур Озата, Роланд Краузе и Бенедикт Люкс представляют интересы десяти белорусов, пострадавших во время протестов в Беларуси.
У них есть доказательства более 100 задокументированных случаев пыток со стороны официальных лиц в Беларуси.
"Все клиенты сообщают об арестах, пытках и жестоком обращении в дни их задержания. Они были заперты в камерах и маленьких фургонах и подвергались физическому насилию, унижению, угрозам, оскорблениям в течение нескольких дней", - написали адвокаты в заявлении.
С августа прошлого года в Беларуси проходили митинги, из-за результатов выборов, где победил Лукашенко. Тысячи активистов были арестованы, сотни были ранены в противостояниях.
"Все наши клиенты страдают от серьезных последствий, которые сказались на их здоровье. Мы ожидаем, что генеральная прокуратура будет преследовать эти международные преступления, совершенные в Беларуси в соответствии с принципами мирового права в соответствии со своими полномочиями", - сказал адвокат Озата.
Что было раньше
В Беларуси почти 9 месяцев продолжаются мирные протесты против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа.
Демонстранты обвиняют власть в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола сотрудников силовых структур по протестующим.
В ходе протестов арестованы и задержаны более 30 000 человек, в том числе десятки журналистов. Сотни человек пострадали, еще несколько погибли.
Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были или арестованы, или оказались за рубежом.
Европейский Союз и США ввели санкции в отношении Лукашенко и его окружения.