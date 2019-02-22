Торік Україна розширила ринки збуту своєї продукції

"...у минулому році відбулося розширення географії експортних поставок продукції нашої держави та збільшено кількість підприємств, які отримали право експорту харчових продуктів тваринного походження", - зазначив Лапа.

За його словами, минулого року в цілому було відкрито 85 нових ринків за різними видами продукції: це ринки Албанії (м’ясо птиці та продукти з нього), Республіки Гана (м’ясо птиці та продукти з нього), Гонконгу (м’ясо птиці та продукти з нього, яйця та яєчні продукти), Республіки Македонії (молочна продукція, комбікорми), Королівства Марокко (м’ясо птиці та продукти з нього, яєчні продукти), ОАЕ (живі вівці та кози, добовий молодняк свійської птиці, жива птиця, інкубаційні яйця), Республіки Сербія (яйця та яєчні продукти), Республіки Таджикистан (м’ясо, м’ясні та молочні продукти, рибу і рибопродукти, сировина тваринного походження, корми рослинного походження), Туніської Республіки (м'ясо птиці), Туреччини (свіже, охолоджене, заморожене м’ясо в тушах/м’яса обвалки великої рогатої худоби), Чорногорії (яйця та яєчні продукти) тощо.

Як повідомляв УНН, цього року Україна розраховує на отримання можливості експортувати черешню до КНР.

Нагадаємо, упродовж минулого року в Україну понад півсотні разів намагалися завезти небезпечну продукцію.

Крім того, у 2018 році Україна імпортувала 100 тис. тонн дешевої м’ясної продукції.