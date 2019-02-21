Торік Україна імпортувала 100 тис. т дешевого м’яса – експерт

Також, за словами Паламар, з кінця минулого року спостерігається падіння цін на свиней забійних кондицій до рівня собівартості – 37 грн за кг.

"Це означає, що українські виробники працюють у збиток, а в кращому випадку – в нуль", – пояснила вона.

Серед причин такої ситуації – закордонна свинина, яка потрапляє до України сірим імпортом.

Крім того, показники офіційного імпорту свинини, а саме дешевої м’ясної продукції (пересорту, свинячих обрізів, субпродуктів зі свинини та сала) теж ростуть, і у 2018 році вони склали близько 100 тис. тонн, уточнила експерт.

Нагадаємо, як писав УНН, в Україні імпорт свинини перевищує експорт у 25 разів.

А це, у свою чергу, негативно позначається на ціні сала та свинини на вітчизняних ринках: ці продукти вже коштують дорожче, аніж в ЄС, наголошує депутат Сергій Тригубенко.

"...неспроможність контролюючих органів належно виконувати свої обов'язки та ефективно протидіяти АЧС призвела не лише до значних збитків українських фермерів-свинарів (вони досі не отримали від держави понад 27 млн грн компенсацій), але й до погіршення якості життя кожного українця, якому, у буквальному сенсі цього слова, дешевше скуштувати свинину за кордоном", – сказав він.