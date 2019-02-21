Торік Україна імпортувала 100 тис. т дешевого м’яса – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У 2018 році Україна імпортувала 100 тис. т дешевої м’ясної продукції. Про це заявила голова Асоціації тваринників України Ірина Паламар на круглому столі "Регулювання ринку м’яса: баланс між безпекою споживачів і розвитком бізнесу", повідомляє прес-служба Асоціації тваринників України, передає УНН.
Також, за словами Паламар, з кінця минулого року спостерігається падіння цін на свиней забійних кондицій до рівня собівартості – 37 грн за кг.
"Це означає, що українські виробники працюють у збиток, а в кращому випадку – в нуль", – пояснила вона.
Серед причин такої ситуації – закордонна свинина, яка потрапляє до України сірим імпортом.
Крім того, показники офіційного імпорту свинини, а саме дешевої м’ясної продукції (пересорту, свинячих обрізів, субпродуктів зі свинини та сала) теж ростуть, і у 2018 році вони склали близько 100 тис. тонн, уточнила експерт.
Нагадаємо, як писав УНН, в Україні імпорт свинини перевищує експорт у 25 разів.
А це, у свою чергу, негативно позначається на ціні сала та свинини на вітчизняних ринках: ці продукти вже коштують дорожче, аніж в ЄС, наголошує депутат Сергій Тригубенко.
"...неспроможність контролюючих органів належно виконувати свої обов'язки та ефективно протидіяти АЧС призвела не лише до значних збитків українських фермерів-свинарів (вони досі не отримали від держави понад 27 млн грн компенсацій), але й до погіршення якості життя кожного українця, якому, у буквальному сенсі цього слова, дешевше скуштувати свинину за кордоном", – сказав він.