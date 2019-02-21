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В прошлом году Украина импортировала 100 тыс. т дешевого мяса – эксперт

В прошлом году Украина импортировала 100 тыс. т дешевого мяса – эксперт

Киев  •  УНН

 • 9205 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В 2018 году Украина импортировала 100 тыс. т дешевой мясной продукции. Об этом заявила глава Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар на круглом столе "Регулирование рынка мяса: баланс между безопасностью потребителей и развитием бизнеса", сообщает пресс-служба Ассоциации животноводов Украины, передает УНН.

Также, по словам Паламар, с конца прошлого года наблюдается падение цен на свиней убойных кондиций до уровня себестоимости – 37 грн за кг.

"Это означает, что украинские производители работают в убыток, а в лучшем случае – в ноль", – пояснила она.

Среди причин такой ситуации – зарубежная свинина, которая попадает в Украину серым импортом.

Кроме того, показатели официального импорта свинины, а именно дешевой мясной продукции (пересорта, свиных обрезов, субпродуктов из свинины и сала) тоже растут, и в 2018 году они составили около 100 тыс. тонн, уточнила эксперт.

Напомним, как писал УНН, в Украине импорт свинины превышает экспорт в 25 раз.

А это, в свою очередь, негативно сказывается на цене сала и свинины на отечественных рынках: эти продукты уже стоят дороже, чем в ЕС, отмечает депутат Сергей Тригубенко.

"...несостоятельность контролирующих органов выполнять свои обязанности и эффективно противодействовать АЧС привела не только к значительным убыткам украинских фермеров-свиноводов (они до сих пор не получили от государства более 27 млн грн компенсаций), но и к ухудшению качества жизни каждого украинца, котором, в буквальном смысле этого слова, дешевле попробовать свинину за рубежом", - сказал он.

Украинские Национальные Новости

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