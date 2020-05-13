Торік у Німеччині тисячі людей постраждали від правоекстремістських злочинів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Упродовж 2019 року тільки в восьми федеральних землях Німеччини нарахували 1347 злочинів, скоєних правими екстремістами. Про це у вівторок, 12 травня, повідомила інформагенції AFP Юдіт Порат з Об’єднання консультаційних центрів для жертв злочинів, скоєних на ґрунті расизму, антисемітизму та ксенофобії, передає УНН із посиланням на DW.
За її словами, від таких злочинів постраждали загалом 1982 особи. У 80 відсотках випадків постраждалі зазнали тілесних ушкоджень. “Троє людей загинуло внаслідок право-терористичних нападів, скоєних на ґрунті антисемітизму чи расизму”, — пояснила Порат, цитує AFP.
Наведені об’єднанням дані стосуються лише восьми федеральних земель — Берліна, Північного Рейну-Вестфалії, Шлезвіг-Гольштейну, Саксонії, Тюрінгії, Саксонії-Ангальт, Бранденбургу та землі Мекленбург-Передня Померанія.
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Попри те, що порівняно з 2018 роком кількість скоєних у цих землях злочинів правих екстремістів скоротилася на 10 відсотків, небезпека стати жертвою такого нападу й досі залишається досить високою, застерігає Порат.
Особливо загострюється питання безпеки дітей і підлітків — торік фіксувалося зростання скоєних проти них правоекстремістських злочинів на 14 відсотків. Визначальним є те, що нерідко нападники значно старше за своїх жертв, тож тут не йдеться просто про бійки між групами однолітків, каже Порат.
Раніше в ООН повідомили, що з метою радикалізації молоді екстремісти все частіше використовують комп’ютерні ігри.