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В прошлом году в Германии тысячи людей пострадали от правоэкстремистских преступлений

Киев • УНН

 • 9902 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. В течение 2019 года только в восьми федеральных землях Германии насчитали 1347 преступлений, совершенных правыми экстремистами. Об этом во вторник, 12 мая, сообщила информагентству AFP Юдит Порат из Объединения консультационных центров для жертв преступлений, совершенных на почве расизма, антисемитизма и ксенофобии, передает УНН со ссылкой на DW.

В прошлом году в Германии тысячи людей пострадали от правоэкстремистских преступлений

По ее словам, от таких преступлений пострадало в общей сложности 1982 человека. В 80 процентах случаев пострадавшие получили телесные повреждения. “Три человека погибли в результате право- террористических нападений, совершенных на почве антисемитизма или расизма”, — пояснила Порат, цитирует AFP.

Приведенные объединением данные касаются только восьми федеральных земель — Берлина, Северного Рейна-Вестфалии, Шлезвиг-Гольштейна, Саксонии, Тюрингии, Саксонии-Анхальт, Бранденбурга и земли Мекленбург-Передняя Померания.

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Несмотря на то, что по сравнению с 2018 годом количество совершенных в этих землях преступлений правых экстремистов сократилась на 10 процентов, опасность стать жертвой такого нападения и до сих пор остается достаточно высокой, предостерегает Порат.

Особенно обостряется вопрос безопасности детей и подростков — в прошлом году фиксировался рост совершенных против них правоэкстремистских преступлений на 14 процентов. Определяющим является то, что нередко нападающие значительно старше своих жертв, поэтому речь не идет просто о драках между группами сверстников, говорит Порат.

Ранее в ООН сообщили, что с целью радикализации молодежи экстремисты все чаще используют компьютерные игры.

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